Le ministère de la Santé publique dans son point de ce jour mardi 12 mai annonce 35 nouveaux cas de covid-19 et 9 décès.

Actuellement 241 malades sont sous traitement et 23 guéris. Depuis le début de la pandémie on totalise 357 malades. 145 échantillons ont été analysés et 14 corps suspects testés dont 8 se sont avérés positifs.