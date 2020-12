Coronavirus: 22 cas confirmés, 4 guéris et 0 décès

La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 23 décembre 2020 se présente comme suit : 518 échantillons analysés, 22 cas confirmés dont 18 cas à N’Djamena, 3 au Logone Oriental et 1 au Batha. On note 4 guéris, 0 décès et 198 malades sous traitement.

