Coronavirus : 0 cas, 1 guéri et 5 malades sous traitement

BREVE- La situation épidémiologique de la covid19 de ce jour est connue. Sur 244 échantillons analysés, 0 cas confirmé, 1 guéri et 0 décès. 5 malades sont sous traitement. La Coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à respecter les gestes barrières tels que le port du masque et le lavage fréquent des mains à l’eau propre et au savon.