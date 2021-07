La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 2 juillet 2021 est rendue public par la coordination nationale de riposte sanitaire.

Sur 315 échantillons analysés, aucun cas positif n’est détecté. Il n’y a pas non plus de cas de décès. Par contre 1 malade est déclaré guéri et 2 autres restent sous traitement.

Depuis le 19 mars 2020, le Tchad a enregistré 4951 cas répartis dans 19 provinces. L’on note aussi 4775 guéris et 174 décès.