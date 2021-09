Construction à Abéché d’un laboratoire d’analyse de la qualité des eaux au profit de trois provinces

La construction du laboratoire national d’analyse de la qualité des eaux dans la ville Abéché s’achevera selon le cahier des charges en novembre. Il couvrira trois provinces.

Le chef de département de l’Hydraulique, Aliou Abdoulaye en mission dans la province du Ouaddaï, a effectué un déplacement dans le site de construction du laboratoire pour constater l’évolution des travaux.

Ce laboratoire qui doit être opérationnel en fin d’année, permettra d’analyser et de s’assurer de la qualité des eaux des forages et châteaux de 3 provinces à savoir le Ouaddaï, le Sila et le Wadi-Fira.

La maquette du laboratoire

Ce projet est financé par l’Union européenne à travers son projet SAN (Sécurité alimentaire et nutritionnelle).