Audio : le ministre de la santé propose des stratégies pour éviter le cancer

SANTE – A l’occasion de la journée internationale de lutte contre le cancer, Pr Mahamoud Youssouf Khayal, par ailleurs ministre de la Santé publique du Tchad a énuméré quelques mesures pouvant permettre d’éviter le cancer.

Au Tchad, plus de 300 cas de cancer tout type confondu sont notifiés chaque année, à un stade très avancé de la maladie. Les cas les plus enregistrés sont le cancer des seins, le cancer du col de l’utérus et celui de la prostate. En ce jour, 4 février, journée internationale de lutte contre le cancer, le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal énumère quelques précautions à prendre pour éviter cette maladie qui fait 7,6 millions de décès par an dans le monde, selon l’Union internationale contre le cancer.