Alcool : plus de 2 verres par jour augmentent le risque de cancer

SANTE-Une étude réalisée par le Centre international de recherche sur l’alcool (CIRC), rendue publique, ce mercredi, 14 juillet 2021, montre qu’une consommation excessive d’alcool, c’est-à-dire, plus de deux verres par jour, augmente le risque de cancer.



Selon le Centre international de recherche sur l’alcool (CIRC), 740 000 cas de cancer détectés dans le monde l’an dernier (2020), soit 4% de cas de cancer sont liés à la consommation d’alcool, y compris modérée.

Si 86% de cas de cancers sont attribuables à l’alcool sont associés à la consommation excessive, une consommation “légère et modérée, représente tout de même un cas sur sept attribuable à l’alcool, c’est-à-dire plus de 100 000 nouveaux cas de cancers dans le monde”, en 2020.



L’étude a listé sept cancers dont l’une des causes est la consommation d’alcool. Il s’agit du cancer de la cavité buccale, le cancer du pharynx, le cancer de larynx, le cancer du foie, le cancer de l’œsophage, le cancer du côlon-rectum et le cancer du sein chez la femme.

D’après le CIRC, en 2020, le type de cancer avec le plus grand nombre de nouveaux cas associés à la consommation d’alcool était le cancer de l’œsophage ( 190 000 cas), le cancer du foie (155 000 cas) et le cancer du sein ( 98 000 cas).



Toutefois, l’étude comporte des limites, souligne «The Lancet Oncology», car elle n’intègre pas les interactions entre la consommation d’alcool et d’autres phénomènes comme le tabac ou l’obésité, auxquels des cancers peuvent aussi être imputés.