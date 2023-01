Santé : lancement de la campagne de vaccination contre la polio dans le 4ème arrondissement de N’Djamena

Lancement de la campagne de vaccination contre la polio, ce vendredi 27 janvier 2023, au centre de santé du 4ème arrondissement de N’Djamena.





Le nouveau Représentant de l’UNICEF au Tchad, Jacques Boyer a rappelé que le Tchad a été déclaré « Pays libéré de la Poliomyélite » par la Commission Régionale de l’OMS en Afrique, en juin 2016, après quatre années consécutives sans cas de Poliovirus sauvage et que le dernier cas confirmé de poliomyélite dû au poliovirus sauvage ayant été enregistré en juin 2012. « Cependant, le risque n’était pas totalement écarté, puisque dans la même période, dans l’Etat de Borno au Nigeria, frontalier du Tchad, 4 cas de de poliovirus sont notifiés».



En réponse à ces cas, souligne Jacques Boyer, des campagnes de riposte avec le vaccin polio monovalent de type 2 ont été organisées, les dernières remontent au mois de novembre 2020. Au premier semestre 2022, deux tours de campagnes nationales de vaccination contre la polio avec le nouveau vaccin polio oral de type 2 ont été organisées. Depuis le mois de juillet 2022, 39 nouveaux cas de polio type 2 ont été notifiés dont plus de 10 cas dans la ville de N’Djamena.



La campagne de vaccination qui est lancée va cibler près de 900 000 enfants de moins de 5 ans au Tchad et les deux tours suivants vont concerner plus de 5 millions d’enfants par tour. « Comme lors des campagnes précédentes, l’UNICEF, l’OMS et les autres partenaires de l’Initiative mondiale d’éradication de la polio apportent leur appui à la mise en œuvre de ces activités, avec plus de 5 millions de dollars US de coûts opérationnels, soit près de trois milliards de FCFA pour les deux tours », apporte-t-il d’éclaircissements.



La secrétaire d’État à la Santé publique et à la prévention, Zenab Béchir Moussa, de préciser que cette campagne concerne 8 districts sanitaires dont les 5 districts de N’Djamena, Guelendeng, Mandelia et Massaguet et touchera 882 069 enfants de zéro a 59 mois.