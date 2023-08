Santé : la chaleur peut aggraver les problèmes de santé mentale

Publié le 03-08-2023





La chaleur extrême est nuisible aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale selon Dr Asim Shah, enseignant-chercheur et chef de département Menninger de psychiatrie et des sciences du comportement au Baylor College of Medicine à Houston aux États-Unis.

C’est pendant que la chaleur record frappe de plein fouet plusieurs pays à travers le monde, cet été est susceptible de stresser les gens en les poussant à leurs limites. Il peut être particulièrement difficile de s’y retrouver pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale, rapporte le psychiatre Asim Shah.

« Toutes sortes de maladie mentale augmentent avec la chaleur, car cela entraîne plus de fatigue, d’irritabilité et d’anxiété, et cela peut exacerber les épisodes dépressifs », constate Dr Asim Shah, enseignant-chercheur et chef de département Menninger de psychiatrie et des sciences du comportement au Baylor College of Medicine à Houston aux États-Unis.

D’après lui, les épisodes caniculaires peuvent provoquer ou exacerber les sentiments de colère, de l’irritabilité, de l’agressivité, de l’inconfort, du stress et de l’épuisement. En fait, la chaleur agit sur la sérotonine, le neurotransmetteur qui régule l’humeur.

Cela entraîne une baisse des niveaux de bien-être et une augmentation des niveaux de stress et de fatigue, précise Dr Shah.

Les groupes les plus vulnérables incluent en premier les individus qui ont des antécédents psychiatriques et les personnes qui consomment des substances psychotropes à l’image de l’alcool, rappelle le psychiatre.

Si les personnes consomment des substances de ce type, en particulier de l’alcool, ils doivent être plus hydratés, car combiner une telle consommation avec la chaleur nécessite encore plus d’hydratation.

La chaleur peut aggraver les problèmes de santé mentale, y compris les comportements agressifs et la buée mentale. Dans le pire des cas, confusion et désorientation peuvent survenir.