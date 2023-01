Saleh Kebzabo entend moderniser la primature

A la présentation de vœux ce matin à la primature, le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a cité des actions à mettre en œuvre tant au sein de son institution qu’au niveau national.

Pendant plus de trente ans, Saleh Kebzabo, ancien chef de file de l’opposition, dit dévouer sa vie pour des élections libres et transparentes. ‘’Ma détermination pour cette cause n’a pas pris une seule ride et j’ai la profonde conviction que mon gouvernement pourra délivrer au peuple tchadien son vœu le plus cher, celui de choisir en toute transparence ses dirigeants’’, déclare-t-il.

Sur les questions sociales comme la vie chère et l’habitat décent, le Premier ministre de transition se réjouit notamment de la suppression des taxes douanières sur l’importation du ciment.

Pour permettre aux agents de la primature d’exprimer la ‘’plénitude de leurs talents”, il entend ‘’moderniser’’ ses services. ‘’Il s’agit avant tout de nommer les personnalités chevronnées à chaque poste de responsabilité’’, assure Saleh Kebzabo, citant également la mise à disposition illimitée de la connexion internet ; la prise en charge médicale du personnel et la création d’une cantine. Des réflexions sont en cours et le PM espère qu’elles aboutiront à des solutions satisfaisantes.