Le consortium RECOSOC lance un projet de stabilisation des zones transfrontalières du Niger et du Tchad

Plusieurs ONG réunies sous le projet de Résilience et de la cohésion sociale dans les zones frontalières du RECOSOC ont lancé une stratégie pour la stabilisation des zones fragiles transfrontalières du Niger et du Tchad.

C’est un projet qui vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la cohésion sociale dans les régions les plus fragiles du Niger et du Tchad. Il compte également renforcer les moyens d’existence des populations agricoles et pastorales, et améliorer la cohésion sociale et la gestion des conflits communautaires liés aux ressources naturelles au Niger et au Tchad. Le projet couvre principalement 9 communes réparties dans 4 régions des 2 pays: Kanem, Lac, Agadez et Diffa.

Pour la réalisation dudit projet, le RECOSOC compte intégrer des femmes en lien avec la résolution 1325 des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité au Niger et au Tchad.

Le consortium RECOSOC est composé de CARE International, International Alert et OXFAM et des partenaires locaux de mise en euvre que sont Hed Tamat (au Niger), ARDEK et Help-Tchad.

Le projet s’étend sur 4 ans. Il est financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 12,7 millions d’Euro, environ 8 milliards de FCFA à travers le Programme de développement d’urgence (PDU) pour la stabilisation des zones fragiles transfrontalières du Niger et du Tchad.