G5 Sahel : Emmanuel Macron sera en Mauritanie le 30 juin

Le président français, Emmanuel Macron, sera en Afrique, précisément en Mauritanie pour faire le point sur la situation sécuritaire au Sahel. Son pays a déployé plus de 5 000 hommes dans cette région.

Le président français se déplace le 30 juin à Nouakchott en Mauritanie, informe l’Élysée. Il participera à un sommet du G5 Sahel afin de faire le point sur la lutte antidjihadiste dans cette région du Sahel où sont déployés plus de 5.000 soldats français.

Emmanuel Macro fera un aller-retour dans la journée du mardi 30 juin pour s’entretenir avec ses homologues, tchadien, nigérien, mauritanien, malien et burkinabé du G5-Sahel. Le président de la Commission de l’Union africaine et la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie seront aussi de la partie.

Le sommet du 30 juin se tiendra six mois après celui de Pau en janvier, où les six dirigeants avaient décidé d’intensifier la lutte antidjihadiste face à la recrudescence d’attaques dans la région qui, mêlées à des conflits inter-communautaires, ont fait 4.000 morts en 2019, cinq fois plus qu’en 2016 selon l’ONU.