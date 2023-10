“Rôle de la justice dans le règlement des conflits intercommunautaires” est le thème de la rentrée judiciaire 2023-2024 ce 6 octobre à Sarh

Publié le 06-10-2023





La rentrée judiciaire 2023/2024 placée sous le thème «Rôle de la justice dans le règlement des conflits intercommunautaires » a eu lieu ce 06 octobre 2023 au palais de justice de Sarh en présence de l’Inspecteur général adjoint du Ministère de la justice, du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma et de son collègue du Mandoul, Adoum Forteye Amadou ainsi que de plusieurs autres invités.

Dans son discours bilan, le président de la Cour d’Appel de Sarh, Ali Abdoulaye Ibrahim a rappelé à l’assistance que conformément à l’article 75 du code de l’organisation judiciaire, il est autorisé à chaque Cour d’Appel d’organiser sa rentrée judiciaire et a indiqué que le bilan de l’année 2022/2023 est mitigé compte tenu de la grève qui a paralysé les activités. C’est pourquoi, il exhorte ses collègues à redoubler d’efforts pour un bon rendement tout en luttant implacablement contre la corruption.

Ali Abdoulaye Ibrahim a aussi présenté les difficultés que rencontre la Cour. Il s’agit du manque des infrastructures, certains bâtiments sont loués pour servir de tribunaux et ne répondent pas aux normes, le manque de matériels, l’insignifiance du budget alloué à la cour. Face à cette situation, le Président de la Cour d’Appel de Sarh demande au Ministère de la Justice de jeter un regard particulier sur cette jeune Cour d’Appel.

Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Tchad, Maître Djerandi Dionro Laguerre a précisé que dans un Etat de droit, une justice efficace permet non seulement à surveiller le pouvoir politique mais à réduire les conflits entre citoyens et communautés y compris avec l’Etat. Car ajoute t-il, la justice tranche les conflits, poursuit, juge et sanctionne les personnes qui ont commis des infractions d’où l’importance de ce thème qui doit interpeler l’ensemble du corps judiciaire du pays.

Dans ces réquisitions, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Sarh, Allarakété, Sanengar a souligné que ce 06 octobre 2023 est un jour spécial pour la Cour d’Appel de Sarh et pour la justice tchadienne, car selon lui, cette audience solennelle de la rentrée judiciaire 2023/2024 a pour objectif de faire le bilan des activités de la cour tout en les présentant aux justiciables et en prenant des engagements fermes afin de mieux servir la justice.