Revue de presse : le débat sur la fédération bat son plein, les assurances de Mahamat Kaka sur la durée de la transition

La question de la forme de l’Etat et singulièrement de la fédération et l’interview accordée par le président de la transition à France 24 sont les principaux sujets développés par la presse tchadienne pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021.

Tchad, Etat fédéral ?

Le Tchad va-t-il passer d’un Etat unitaire décentralisé à un Etat fédéral ? En tout cas, le débat fait rage à l’occasion des pré-dialogues qui viennent de se tenir en prélude au dialogue national inclusif à venir.

« Le Moyen Chari opte pour la fédération », pointe le Progrès du 16 novembre. Ce quotidien explique qu’au pré-dialogue de la province du Moyen-Chari, la majorité des participants ont, par un vote à bulletin secret, opté pour la fédération. Et ce, souligne-t-il, après un premier vote à main levée remportée par le même camp mais contesté et qui a dû être annulé.

N’Djamena Hebdo embouche la même trompette. « Il faut oser la fédération » est le titre de son éditorial. Pour ce journal, l’Etat unitaire, quoique (fortement) décentralisé depuis un quart de siècle, « a montré ses limites » car cette décentralisation est « plus sur papier que le terrain ». Il invite donc à ce que le fédéralisme soit débattu au prochain dialogue « sans tabou et sans préjugé ». Et, s’il est retenu, « il doit être soumis à l’approbation du peuple tchadien. Osons le fédéralisme », martèle-t-il. Pour cet hebdomadaire, ceux qui « agitent la dislocation du Tchad » pour tenter de barrer la route au fédéralisme sont des « gens égoïstes qui ont peur de perdre leurs privilèges ».

Abba Garde dont la rubrique « Débat de la semaine » a tourné également autour de ce thème estime aussi que « La majorité des Tchadiens sont pour la fédération ». Dans son éditorial, le journal a constaté que durant les 60 ans d’indépendance, la gestion de l’Etat unitaire par les différents régimes qui se sont succédé, est fondé sur « la domination des membres de l’ethnie au pouvoir, le népotisme et le favoritisme ». C’est pourquoi, ce titre croit aussi qu’en 60 ans, l’Etat unitaire « a montré ses limites » et qu’il faudra expérimenter le fédéralisme.

Mahamat Idriss Déby assure que les 18 mois de transition seront tenus

Lors d’un récent séjour en France, le chef de l’Etat, Mahamat Idriss Déby Itno a accordé une interview à France. Pour lui, les 18 mois de transition (renouvelable pour 18 autres mois selon la Charte de transition) sont tenables.

« Actuellement, si nous tenons compte de notre feuille de route, nous sommes sur le bon timing. Il y a la volonté politique. Je crois qu’il est possible de tenir cette promesse », a-t-il répondu à France 24, repris par le Progrès du 15 novembre.

Mais N’Djamena Hebdo semble ne pas trop y croire. D’où ce titre : « La transition est-elle dans le bon timing ? ». L’hebdomadaire note aussi que le chef de l’Etat a laissé « pantois » au sujet de son éventuelle candidature à la prochaine présidentielle en affirmant que « les responsabilités qu’il assume, en ce moment, ne lui permettent pas de penser à sa petite personne ».