Revue de presse : le comité d’organisation du dialogue au cœur de la controverse, Mahamat Kaka montre ses muscles et les Sao juniors version basketball qui font honneur au Tchad

La nomination du comité d’organisation du dialogue accusé d’être favorable au pouvoir, l’impressionnant défilé militaire lors de la célébration de l’anniversaire de l’indépendance ou encore les bonnes prestations des équipes nationales masculine et féminine de basketball des moins de 16 ans lors des championnats d’Afrique en Egypte sont les principaux sujets qui ont retenu l’attention de la presse tchadienne (dont certains titres sont en congé) pour la semaine du 16 au 22 août 2021.

« Grande escroquerie d’Etat »

Le 13 août dernier, par arrêté, le Premier ministre de transition Pahimi Padacké Albert a nommé les membres du Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI). Ainsi, La Voix constate avec surprise que le Conseil national de transition (CNT) n’est pas encore mis en place mais qu’il soit représenté par cinq membres dans ce comité composé de 70 membres. « Quoique contestée, l’organisation du dialogue nationale est en route avec la mise en place de son comité d’organisation », note le journal. A propos justement de la composition de ce comité, Le Sahel du 18 août estime que « Le MPS et ses alliés se taillent la grande part du gâteau ». « La présence massive des représentants de l’ancien parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut (MPS) de feu maréchal Idriss Déby Itno, et l’absence des représentants des politico-militaires au comité d’organisation a laissé planer le doute sur la valeur inclusive du dialogue », écrit-il. Abba Garde abonde dans le même sens en titrant à sa Une que c’est une «Grande escroquerie d’Etat ». Pour lui, l’arrêté du Premier ministre est « truffés des noms des affidés de l’ancienne majorité présidentielle. La stratégie du CMT a été d’habiller les alliés et militants du MPS en boubou associatif ou par le titre de “personnalités ressources” ». Ce qui amène N’Djamena Hebdo à en déduire que c’est « La voie royale vers la légitimation ». Car, relève-t-il, en dépit des contestations, « le dialogue sera organisé » et, « Mahamat Kaka prendra les rênes du parti de son père et se fera élire président de la République » (Kaka étant le petit nom du président du CMT, Mahamat Idriss Déby).

« Kaka exhibe son arsenal »

Revenons sur l’impressionnant défilé militaire qui a eu lieu lors de la célébration des 61 ans d’indépendance du Tchad, le 11 août dernier. Pour La Voix, « c’était une véritable occasion pour le Tchad de montrer ses muscles sur le plan militaire à travers une exhibition des véhicules blindés de combat d’infanterie… ». Et de souligner que c’est un message « sans équivoque » à tous ceux qui seront animés par « quelque velléité de porter atteinte aux institutions de la République ou à l’intégrité territoriale du Tchad ». N’Djamena Hebdo a retenu la même chose que La Voix mais en relevant que ce n’est pas le Tchad mais personnellement le président du Conseil militaire de transition qui a « exhibé son arsenal au monde ». Une démonstration de force qui, d’après Hebdo, visait à faire passer deux messages : l’un destiné aux manifestants contre le CMT et l’autre aux rebelles qui « continuent à menacer de marcher sur N’Djamena.

Les basketteurs de moins de 16 ans rendent les Tchadiens fiers

Terminons cette revue de presse en faisant un clin d’œil aux équipes masculine et féminine de basketball des moins de 16 ans qui ont réalisé un bon parcours lors du championnat d’Afrique de la catégorie en Egypte. Abba Garde rappelle ainsi que les garçons ont battu le Gabon (70 à 56), la Côte d’Ivoire (56 à 46) et l’Ouganda (72 à 49) avant de concéder deux défaites face à l’Egypte et au Mali et de voir leur parcours s’arrêter en demi-finales. Les filles de leur côté, après avoir perdu leur premier match par forfait, parce qu’arrivées en Egypte en retard, ont lourdement battu le Gabon (84 à 29) avant de s’incliner face à l’Algérie (30 contre 33) et à l’Ouganda (39 contre 56). C’est ainsi que, informe Le Sahel du 19 août, à leur retour à N’Djamena le 18 août, ils ont été accueillis « dans la ferveur populaire ». Et le président de la Fédération tchadienne de basketball, Bani Gata Ngoulou d’indiquer, dans une interview au Sahel du 20 août qu’ « Avec un peu plus de volonté politique, nous pourrons avoir un Tchad conquérant ».