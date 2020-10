Revue de presse au Tchad : semaine du 28 septembre au 04 octobre 2020

La tenue du 2ème forum national inclusif et la défaite de l’équipe nationale de football, les Sao du Tchad, dominent largement l’actualité de cette semaine.

« Une énième forfaiture en gestation », titre N’Djaména Hebdo à sa Une. Selon l’éditorialiste de l’hebdomadaire, Déby est atteint de “révisionnite” aiguë. Du 29 octobre au 3 novembre, se tiendra à N’Djaména un deuxième “Forum national inclusif”. A l’instar du premier, tenu en mars 2018, et qui a accouché de la 4ème République, ce ne sera qu’une réunion des militants du Mouvement patriotique du salut et de ses alliés. L’organisation de la grande messe courtisane sera présidée par Lucie Beassemda, une des héritières de feu Beassemda Djébaré Julien, ancien candidat malheureux à la dernière présidentielle, peut-on lire dans les colonnes de N’Djaména Hebdo.

2ème forum national inclusif, « Au coeur d’une kermesse hasardeuse », rapporte Le Visionnaire. Selon l’auteur de l’article, du 29 octobre au 3 novembre 2020, les Tchadiens de deux sexes assisteront à un deuxième forum national inclusif. Un décret du 23 septembre dernier met en place un comité d’organisation de 13 membres, piloté par la secrétaire général adjointe du gouvernement, Mme Lucie Beassemda. Au coeur de cette éventuelle kermesse hasardeuse, la relecture de la constitution de la 4ème République et l’ouverture d’une vanne des algarades en plein processus électoral.

2ème forum national inclusif, « La Valse-hésitation !», s’exclame L’Observateur. Selon l’auteur de l’article, le pouvoir MPS et ses alliés, ainsi qu’une partie de la société civile sont appelés de nouveau par le chef de l’Etat pour statuer sur les reformes des institutions de la République, intervenues en 2018.

S’inscrivant dans une logique de réécrire l’histoire du Tchad, le pouvoir actuel a forgé une nouvelle Constitution, la 4ème République, taillée sur mesure au profil et au goût du calife. Espérons que ce forum évaluatif des « acquis de la 4ème République » ne se transforme pas en un jeu de hasard, du pile ou face, toujours en faveur du MPS. Cette fois-ci, l’opposition radicale va-t-elle y participer ? peut-on lire dans ce tabloïd.

La Voix s’interroge pour sa part, « Bientôt un autre forum pour remodifier la constitution, restaurer la primature et… ? ». Selon l’auteur de l’article, le gouvernement va organiser un nouveau forum national inclusif. Deux ans près celui organisé, tambour battant, en mars 2008 ? Pour réviser, expressis verbis, la constitution ? Et ? C’est en tout cas ce qui se profile si l’on s’en tient à l’actualité selon laquelle, le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, a, par décret, créé un comité chargé de l’organisation du 2ème forum national inclusif, peut-on lire.

Le forum exclusif du Mps, « Il n’y a rien d’inclusif », rapporte Salam Info. Selon l’auteur, le régime d’Idriss Déby n’a jamais voulu d’un forum inclusif. L’annonce de l’organisation d’un forum (2ème édition) par le pouvoir MPS n’a rien d’inclusif, car en son sein il n’y a pas une autre entité, intelligence, contradiction ou répartie.

Matchs amicaux Tchad-Soudan, “Encore une autre fessée pour les Sao football“, informe L’Observateur. Selon l’auteur de l’article, les 23 et 25 septembre dernier, l’équipe nationale de football a eu un double affrontement avec les Crocodiles du Nil du Soudan, en matchs amicaux, dans la capitale tchadienne. Les résultats ont été en match aller 2 à 3 et en match retour 2 à 0, toujours en faveur des Soudanais. Cette situation, de plus en plus monotone, risque de gâcher l’espoir de voir le drapeau national flotter à l’étranger, même si ce n’est qu’un match amical.

Fred Zongo