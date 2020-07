Revue de presse au Tchad : semaine du 19 au 28 juillet 2020

Le décryptage de la nouvelle équipe gouvernementale et le procès des trafiquants de drogue dominent largement l’actualité de cette semaine.

Remaniement ministériel du 14 juillet 2020, « Le gouvernement de la rupture», titre Le Visionnaire à sa Une. Selon le journal, le jeu de chaises musicales, éjections des indésirables, promotion des jeunes et de la gent féminine, récompense du fils par le père pour certains, retour des fidèles parmi les fidèles serviteurs du ‘’rois’’, marque ce nouveau gouvernement. Avec la création de nouveaux porte-feuilles stratégiques et le maintien des indéboulonnables à leurs postes respectifs, Déby accorde son violon pour se lancer à la course, pour un autre mandat présidentiel, a rapporté le journal qui en a fait un dossier.

L’observateur souligne pour sa part que « C’est une opération de charme ! » Selon le journal, la nouvelle équipe a déjà prêté serment en jurant sur les livres saints (Bible et Coran). Mais, ce gouvernement rajeuni par le Marechal du Tchad pour préparer les élections et récompenser certains caciques du pouvoir à travers leurs filles et fils ressemble plus à une opération de charme en direction de la jeunesse. Toujours dans le cadre de ce remaniement du gouvernement, le Trimensuel Salam Info, informe que c’est un non-événement. Selon l’auteur de l’article, en trois décennies de règne sans partage, on a du mal à relever l’efficacité et l’efficience d’une équipe gouvernementale sous le régime du président Idriss Déby Itno.

L’hebdomadaire Le Temps signe son retour après plusieurs mois d’absence. Bien que le moment choisi ne soit pas propice à cause de la pandémie de coronavirus, ils sont de retour. Gouvernement du 14 juillet 2020, « Que peuvent les jeunes ministres ? », s’interroge Le Visionnaire. Selon l’auteur de l’article, le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno vient de surprendre par la nomination d’un nombre significatif de jeunes femmes et hommes dans son gouvernement du 14 juillet 2020. Une nouveauté aux multiples interprétations. Certains ministères regorgent de jeunes ministres pour mener à bout leur mission.

Procès des présumés trafiquants de drogue, « Le Dg des douanes enfonce les présumés trafiquants, » souligne Le Visionnaire. Le journal informe que le 17 juillet 2020, le Directeur général des douanes et droits indirects, Abdelkerim Charfadine, a été écouté comme témoin à charge, dans cette affaire louche de trafic de drogue, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs. Dans sa déclaration à la justice, il enfoncé les présumés trafiquants de drogue. De lourdes peines ont été requises par le procureur contre les accusés.

Rendez-vous, la semaine prochaine pour d’autres actualités.

Fred Zongo