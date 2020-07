Revue de presse au Tchad : semaine du 13 au 19 juillet 2020

Le procès des trafiquants de drogue et le remaniement de l’arsenal gouvernemental, dominent largement l’actualité de cette semaine au Tchad.

Le directeur général des douanes à la barre au procès des présumés trafiquants de drogue, « Saura-t-on enfin, la vérité», titre Le Visionnaire à sa Une. Selon l’éditorialiste du journal, l’effluve de la drogue est au sommet de l’Etat. Ce procès des présumés trafiquants de drogue et autres substances psychotropes en cours, ôte le sommeil à plus d’un, dans l’administration sécuritaire, militaire et judiciaire. Son indépendance ou sa servitude se jaugera à l’aune de son verdict, face au trafic le plus mafieux et extrêmement dangereux de notre planète, a rapporté le journal.

L’observateur, souligne pour sa part que dans le cadre de ce procès, le procureur de la République, Youssouf Tom, aurait refusé un pot de vin. Selon nos confrères, ce dernier a avoué la semaine dernière à l’audience d’instruction, avoir refusé un pot de vin d’un milliard de FCFA. Toujours dans le cadre de ce procès, le Trimensuel Eclairages, le 3ème Œil informe que le DG des Douanes, Adelkerim Mahamat Charfadine, est attendu le 17 juillet au tribunal de N’Djaména comme témoin à charge.

Remaniement gouvernemental « Déby rajeunit son équipe » relate Le Visionnaire qui informe qu’outre les changements de dénominations des ministères et la création d’autres, sur les 35 membres, on note 9 femmes. On remarque également des entrées de jeunes ministres, des sorties et le retour de vieux briscards. L’homme obnubilé par les titres des plus glorieux ce dernier temps, se préparait aux échéances électorales qui se pointent à l’horizon, selon l’hebdomadaire.

Des ministres et secrétaires d’Etat promus et d’autres mutés « 19 entrées occasionnent 15 départs » renchérit Le Quotidien Le Progrès, dans sa parution du vendredi 15 juillet 2020. Selon l’auteur de l’article, le ministre d’Etat, ministre secrétaire à la présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet est, désormais membre à part entière du gouvernement, avec même une posture de premier ministre. Ce remaniement enregistre le départ du ministre d’Etat, ministre conseiller Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye. Dans la nouvelle équipe, entre pour leur première fois l’ambassadeur du Tchad en France, Amine Abba Siddick aux affaires étrangères, Ahmat Abakar Adjid aux infrastructures, Ramatou Mahamat Houtouin à l’énergie, Christian Rourtouang, à la jeunesse et Amina Priscille Longoh au ministère de la femme.

Les hebdomadaires Le Pays et Le Sahel, dévoilent cette nouvelle équipe composée de 35 membres dans un album photo.

Rendez-vous, la semaine prochaine pour d’autres actualités.

Fred Zongo