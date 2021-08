Tchad : une plateforme religieuse annonce une semaine de prière

RELIGION – La question de la stabilité du Tchad préoccupe un groupe de religieux. Une plateforme dénommée “Certes tu auras un avenir heureux” (CERTAAH), dans une déclaration faite ce 2 août, annonce une semaine de prière pour la bonne gouvernance.

La plateforme CERTAAH veut prier pour la stabilité du pays. A travers le concept “Certes, tu auras un avenir heureux (CERTAAH)”, la plateforme annonce une semaine d’activités du 5 au 12 août. Notamment la prière, la sensibilisation et l’évangélisation. La plateforme veut interpeller les fils et filles du Tchad à prendre conscience des maux qui minent le pays, et particulièrement la jeunesse.

C’est suite au constat fait par les initiateurs de la plateforme qu’ils lancent cette semaine de prière. Selon eux, vu le contexte sécuritaire, politique et culturel, il sera important d’invoquer Dieu pour transformer le cœur des autorités afin qu’elles dirigent dans la transparence les affaires de l’Etat.

Dans le programme, la plateforme a choisi de débuter avec les séances de prière le 8 août. Date à laquelle le défunt président a été investi président lors de son dernier mandat à la tête du pays. Nous voulons que le seigneur soit investi dans notre pays, a argumenté l’un des initiateurs de la plateforme, Guelnodji Yagoua Djekounkose.

Le 11 août, date à laquelle le Tchad a été proclamé indépendant, la plateforme compte implorer la Grâce de Dieu sur le Tchad à la place de la Nation.