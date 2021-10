Religion : le nouvel évêque de Pala, Monseigneur Dominique Tinoudji, ordonné ce samedi

Le nouvel évêque du diocèse de Pala, Monseigneur Dominique Tinoudji a été ordonné ce samedi 02 octobre. La cérémonie a eu lieu à la Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Pala.



C’est l’évêque émérite de Pala, Monseigneur Jean Claude Bouchard, qui a célébré la messe d’ordination en présence des évêques du Tchad et ceux venus du Cameroun ainsi que du chargé d’affaires à la nonciature apostolique, Monseigneur Maïhata Mikel.

Plusieurs temps ont marqué cette cérémonie épiscopale entre autres : mot d’accueil du curé de la cathédrale, liturgie de la parole, rite d’ordination, liturgie d’eucharistique, litanie des saints.

Monseigneur Dominique Tinoudji, le nouvel évêque du diocèse de Pala

Dans son homélie de circonstance, le consécrateur principal, Mgr Jean Claude Bouchard a insisté sur la mission de l’évêque. Pour lui, l’évêque est celui qui annonce l’évangile et proclame la paix partout à travers le monde.

Mgr Jean Claude Bouchard a saisi l’occasion pour demander au peuple de Dieu qui est à Pala de prier pour le nouvel évêque afin que Dieu puisse lui donner la sagesse.

Les offrandes et les cadeaux ont marqué la fin de cette cérémonie épiscopale d’ordination de Mgr Dominique Tinoudji. Cérémonie rehaussée par la présence du ministre des infrastructures Patalet Géo et des gouverneurs des provinces du Mayo Kebbi Est et du Mayo Kebbi Ouest.