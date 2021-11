Religion : la grande Zawiya Tidjaniya Cheikh Saleh Annour commémore la naissance du Prophète Mohammed

La grande Zawiya Tidjaniya Cheikh Saleh Annour a commémore la naissance du Prophète Mohammed ce samedi 20 novembre 2021.

Le cérémonie a été organisée par la Zawiya Tidjaniya qui se trouve au quartier Amriguebé dans le 5ème arrondissement. Une cérémonie qui a eu lieu au Palais du 15 janvier sous le thème : “Tous, tenez-vous fermement à la corde de Dieu, et ne vous divisez pas”.

Le Calife Mahamat Albachir Saleh Annour, le responsable du Zawiya Tidjaniya, à l’occasion de Maoloud, a invité les fidèles à retourner vers Allah en respectant scrupuleusement ses enseignements et principes.

“Nous prions Allah de préserver le sang, de nous éloigner des conflits, d’unir nos paroles et nos rangs, de nous accorder un beau retour vers lui, de nous accorder un amour complet dans ce qui plaît à Allah et à Son Messager, de nous accorder l’amour entre nous, de nous guider vers ce qui est dans l’intérêt des citoyens et de la patrie, et de guider notre dirigeant vers ce qui est dans le bonheur du pays, et qu’il lui accorde un bon entourage qui l’aidera à faire le bien, préserver notre unité et notre patrie, nous fournir une vie confortable et une sécurité abondante, de régler nos affaires, faciliter à tous nos fils et filles les moyens du mariage, et de redonner à tous ceux qui ont contribué matériellement et moralement le meilleur de ce qu’ils ont œuvré”, lance-t-il.

Le Cheikh Oumar Haïdara, venu du Sénégal il y a deux jours, a mis un terme à la cérémonie commémorant la naissance du Prophète Mohammed en appelant la population à s’unir comme indiqué dans le thème de cette journée.