L’Eglise fraternelle luthérienne au Tchad en retraite spirituelle à Gounou-Gaya

L’Eglise fraternelle luthérienne au Tchad ( EFLT) tient du 7 au 10 décembre, à Gounou-Gaya, province du Mayo-Kebbi Est, sa retraite.

Cette retraite spirituelle de quatre jours a pour thème : « l’Église et sa mission ». Pour le représentant du coordonnateur du département d’édification et de formation de l’Église fraternelle luthérienne au Tchad ( EFLT), le pasteur Fatsou Kongolona, il est temps que l’Église porte un regard sur ses pratiques et enseignements. « Notre époque est probablement caractérisée par la rapidité du développement qui a conduit à ce qu’on peut appeler aujourd’hui une auto destruction », interpelle-t-il.

Aujourd’hui, ajoute-t-il, bien des communautés chrétiennes sont en perte de repère spirituel. « Il est alors clair que la connaissance que nous sommes appelés à avoir est une connaissance indissociable de notre amour. Notre amour pour Dieu et notre amour pour ceux qui nous entourent. Comme le souligne l’apôtre Paul, notre cœur, notre intelligence, nos pensées ont besoin d’être sans cesse renouvelés », souligne Fatsou Kongolona.

L’Église doit poursuivre sa mission éducatrice, instruit le président de l’EFLT, le pasteur Souina Potifar. « L’enseignement de la parole de Dieu doit être la mission particulière des responsables des églises. L’Église doit témoigner partout qu’elle est sel et lumière du monde », dit-il.

De son côté, le préfet du département de la Kabbia, Moussa Dassidi, appelle les participants à cette retraite à avoir l’esprit de partage. « A vous qui êtes venus de tous les horizons du Tchad, d’Afrique, vous êtes venus et vous devrez repartir avec les enseignements reçus d’ici. Et ces enseignements reçus d’ici, vous ne devrez pas les garder par devers vous. Vous devrez les retransmettre à ceux qui n’ont pas eu la chance de participer à cette rencontre » .