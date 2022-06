L’archidiocèse de N’Djamena célèbrera du 20 au 26 juin la 56eme journée mondiale des communications sociales

A travers un point de presse fait ce 18 juin 2022, Laoro Gondjé, président du comité d’organisation de la 56e journée mondiale des communications sociales, annonce la tenue de cette activité du 20 au 26 juin 2022 à N’Djamena.

Cette journée, informe Laoro Gondjé, célébrée chaque dimanche qui précède la Pentecôte a dû être reportée pour des raisons pastorales. Ainsi, la commission diocésaine des moyens de communications sociales célèbrera cette journée en différé du 20 au 26 juin 2022 et sous le thème « Écouter avec l’oreille du cœur ».

Sur le plan international, le thème choisi par le pape pour cette édition est « l’écoute comme condition de la bonne communication». ” Dans le cas précis, l’écoute en question n’a pas seulement le sens d’une perception acoustique, mais est essentiellement liée à la relation en Dieu et l’humanité”, explique le président du comité d’organisation en faisant référence à un appel biblique « Écoute Israël » tiré du Deutéronome 6, le verset 4. Pour lui, le pape ne parle pas de l’information mais de la communication. En citant le pape, Laoro Gondjé estime que même dans les médias, « il y a un grand besoin d’écouter et de s’écouter».

Le 20 juin, de 15h30 à 17h30, il y aura le lancement des activités de la première conférence-débat sur le thème « Écoute et dialogue : quelles perspectives pour la cohésion sociale et le vivre ensemble?». Le 24 juin, aura lieu la seconde conférence sur « L’écoute et le dialogue au sein de l’église pour une pastorale participative et constructive ». Ces deux conférences se dérouleront au siège de la Conférence Épiscopale située au quartier Ardepdjoumal. Enfin, le 26 juin 2022, Mgr Edmond Djitangar Goetbe, archevêque métropolitain de N’Djamena, présidera la messe de clôture des activités à la paroisse Sainte Joséphine Bakhita à 8h00.