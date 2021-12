L’archevêque de N’Djamena clôture le marché de Noël avec une messe d’action de grâce

Le marché de Noël du diocèse de N’Djamena ferme ses portes ce vendredi. Une messe de clôture et d’action de grâce a été dite à cet effet par Monseigneur Edmond Djitangar, à la paroisse Sacré-Coeur de Chagoua.



Le marché de Noël ouvert par les fidèles catholiques de l’archidiocèse de N’Djaména sera clôturé dans les heures qui suivent. Dans la matinée de ce vendredi 31 décembre, l’archevêque de N’Djamena a présidé une messe d’action de grâce à cet effet.

Profitant de cette messe de clôture et d’action de grâce, l’archevêque Edmond Djitangar encourage les chrétiens à ne pas avoir peur d’entreprendre et prie le seigneur de faire en sorte que les activités des entrepreneurs chrétiens s’améliorent avec leurs conditions de vie. Car dit-il “on ne fait pas le commerce pour soi-même, on ne cherche pas l’enrichissement pour soi-même. C’est pour le bien de sa mission, pour le bien de la communauté, pour le bien de l’église”. “Si dans d’autres domaines il y a de l’injustice et de l’inégalité, au moins dans ce domaine nous chrétiens nous pouvons apporter un souffle nouveau”, a ajouté l’archevêque.

L’idée de la création de ce marché de Noël, au sein de l’Eglise, il faut le rappeler, consiste à favoriser et encourager l’entrepreneuriat des jeunes et leur autonomisation. C’est un projet dirigé par un groupe de huit jeunes chrétiens catholiques dont deux femmes. Il a été ouvert le 11 décembre 2021.