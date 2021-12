Guéra : présentation de la bible conçue en langue arabe tchadien

Il s’est tenu ce mardi 28 décembre au centre Al Tatawwur de Bitkine dans le département d’Abtouyour, la cérémonie de dédicace de la bible écrite en arabe tchadien.

C’était en présence des autorités administratives notamment le Secrétaire général du département d’Abtouyour, du maire de la commune urbaine de Bitkine, des responsables militaires, des choristes et plusieurs autres invités venus de la province du Guéra.

Dans son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation, Pasteur Adoum Djimtoloum a salué l’assistance avant de dire que cette dédicace de la bible en arabe tchadien permet de faire la lumière sur la clarté et la compréhension du fond de la bible à ses fidèles.

“Cette dédicace nous aide à aborder la diversité des langues et des cultures dans nos églises d’une manière qui renforce l’identité et la dignité de tous” a-t-il souligné. Et de poursuivre que trop longtemps l’Eglise a ignoré la diversité de langue et de la culture. Elle n’a pas saisi toutes les conséquences pratiques et théologiques de la diversité des langues et des cultures dans le plan de Dieu.

Le secrétaire général du département d’Abtouyour, Boindé Madjitoloum Timothé a fait savoir que l’évènement réunissant l’assemblée aujourd’hui n’est pas le premier du genre. Pour lui, il y a eu d’autres qui ont eu lieu en 2012 et là c’était relatif aux Kenga et Dangaléat, en novembre 2021 pour le Guerguiko, et encore aujourd’hui celui de la langue arabe. Il a souligné que le gouvernement de la République du Tchad s’est attelé sur la promotion des langues maternelles à travers la traduction de la Parole de Dieu dans les langues maternelles du Tchad.

“Aujourd’hui nous fêtons la dédicace de la Bible en langue arabe tchadien, demain ça va être pour une autre langue. Car la Bible dit : « afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le père. » Philippiens 2:10-11″ a-t-il martelé.

Signalons enfin que ces par la remise des bibles aux invités de marque et des choristes que la cérémonie a pris fin.

Bechir Badjoury Abbanou correspondant au Guéra