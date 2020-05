Coronavirus : le président Déby invite les leaders religieux à multiplier les invocations

Le président de la République, Idriss Deby Itno, a appelé ce dimanche 24 mai 2020 à amplifier les campagnes de sensibilisation pour contrer la propagation du Coronavirus. Il a exhorté les leader religieux à multiplier les invocations pour que le Tchad arrive à bout de cette pandémie.



Le Tchad continue d’enregistrer des nouveaux cas du COVID-19, malgré les énormes efforts consentis et les mesures draconiennes imposées pour amoindrir sa propagation. Le chef de l’État, au cours de sa rencontre avec les membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques ( CSAI), estime qu’il faut, individuellement et collectivement, redoubler de vigilance, de détermination et de discipline pour parvenir à l’éradication de Covid-19.



Car, avertit Idriss Deby Itno, le combat contre cette maladie n’est pas terminé. “Le virus est parmi nous et continue de circuler. Malheureusement, ce virus est parti pour perturber durablement la quiétude des populations à travers le monde” souligne-t-il.

Pour le chef de l’État, dans ce combat, les hommes de Dieu ont un grand rôle à jouer dans la conscientisation des concitoyens. “Tout en vous félicitant du travail de sensibilisation déjà effectué, je vous exhorte à amplifier les campagnes de sensibilisation et à multiplier les invocations pour que notre pays arrive à bout du Coronavirus” invite le chef de l’État tchadien. A cet effet, il assure de son soutien et celui du Comité de Gestion de la Crise Sanitaire qu’il préside.



Ensemble, nous devons convaincre les autres Tchadiens qu’il n’y a point de salut contre le Coronavirus sans le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale décidés par le Gouvernement avec l’aide des scientifiques. Idriss Déby Itno

L’attitude individuelle de chaque Tchadienne et de chaque Tchadien reste déterminante dans la protection de la collectivité oriente-t-il. “Ce combat, nous devons le mener dans la sérénité et le sang-froid, c’est-à-dire sans panique, sans psychose et sans stigmatisation des malades” exhorte le président de la République.



Selon Idriss Déby Itno, le Coronavirus est une maladie très contagieuse et encore méconnue. Toutefois, souffle-t-il, dans plus de 95% des cas, les personnes contaminées guérissent naturellement sans la moindre complication. “Ce combat contre cette pandémie, nous allons le gagner par la grâce de Dieu, Nous allons le gagner car nous sommes un peuple résiliant qui sait affronter et surmonter les épreuves” galvanise le chef de l’Etat.