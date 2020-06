Coronavirus : l’Église initie 30 jours de prières et de jeûne pour bouter la pandémie hors du Tchad

RELIGION – Dès ce lundi, 1er juin 2020, les fidèles des églises évangéliques et pentecôtistes du Tchad observent un moment de jeûne et de prière qui durera 30 jours.

Demander au Seigneur d’ôter la Covid-19 hors du Tchad, c’est l’objectif des 30 jours de prière initiés par des églises du Tchad. Trois jours après la journée de prière qu’elle a organisée, l’Alliance des églises évangéliques et pentecôtistes du Tchad observe un mois de prière et de jeûne « pour que le Seigneur éloigne du Tchad et du monde la pandémie à Coronavirus ».

Ce moment instauré par les leaders des églises évangéliques et pentecôtistes du Tchad « permettra aussi à chacun de confesser ses fautes ou ses péchés devant le Seigneur et lui demander pardon », a souligné le pasteur Bataigne Kaligué, secrétaire général de l’Entente des églises et missions évangéliques du Tchad.

Etant donné que les rassemblements ne sont pas conseillés, les prières se feront entièrement à domicile et en famille. Et si certains croyants et leaders religieux sont strictement contre le fait que les « maisons de Dieu » soient fermées en cette période de crise sanitaire, pour Bataigne Kaligué, « il faut que chaque croyant apprenne à développer son spiritualité individuelle en ayant un contact avec Dieu ».

A savoir, en plus du jeûne, ces 30 jours seront l’occasion pour l’Alliance des églises évangéliques et pentecôtistes du Tchad pour faire des quêtes en faveur des couches vulnérables et du gouvernement en ce moment de crise sanitaire sans précèdent.