Aid El-Kebir : les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques présentent leurs vœux au président du CMT

Après la prière à la grande mosquée de N’Djamena, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) sont allés, comme d’habitude, présenter leurs vœux au chef de l’Etat.

D’après la présidence, la paix, la stabilité et le patriotisme sont les préoccupations exprimées par les oulemas lors de cette cérémonie. En plus des vœux de santé, bonheur et paix formulés au Chef de l’Etat, à sa famille et au peuple tchadien, le président du CSAI, Cheikh Mahamat Khatir Issa s’est appesanti sur les maux qui minent le pays, appelant les Tchadiens de tout bord et de toutes les confessions religieuses à cultiver la paix, l’amour du prochain et de la patrie.

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby, entouré du président de l’Assemblée nationale Haroun Kabadi, du Premier ministre Pahimi Padacké Albert et quelques-uns de ses proches collaborateurs, a indiqué qu’en matière de la cohabitation pacifique entre différentes confessions religieuses, le Tchad est un bon exemple et ce, grâce aux leaders religieux. « Il les encourage à redoubler d’efforts dans cette noble entreprise en cette phase cruciale de l’histoire du pays où des ennemis tapis dans l’ombre, ne désarment pas, cherchant voies et moyens pour le déstabiliser », informe la présidence à travers sa page Facebook.