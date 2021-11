Agression de l’abbé Madou : le RAJA et la JEC demandent la traduction en justice des auteurs

Conjointement, à travers un communiqué de presse, le Réseau des anciens jécistes d’Afrique, section Tchad ( RAJA), et la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), dénoncent l’agression de l’abbé Madou, par des militaires, au sein de sa paroisse.

L’abbé Madou Simon-Pierre, curé de la paroisse Bienheureux Isidore Bakandja de Walia Goré, dans le 9e arrondissement de N’Djamena, a été agressé, le 3 novembre, par des militaires. « Sous prétexte qu’ils étaient en mission, sans en présenter l’ordre de mission, ces militaires ont profané ce lieu sacré en y urinant et ont roué de coups le curé qui voulait en savoir davantage sur cette prétendue mission», écrivent le RAJA et la JEC.

Pour ces associations, cet acte « odieux » humilie la communauté chrétienne catholique. Elles demandent à ce que les auteurs soient identifiés, traduits en justice et punis.

Le RAJA et la JEC interpellent les autorités en charge de la sécurité de prendre leurs responsabilités pour éviter ce genre de “comportement irresponsable et qui sape les valeurs de paix et de cohésion sociale”.