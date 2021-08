Tchad : trois Professeurs titulaires confirmés par décret

Par décret No 208 du 2 août 2021, trois enseignants-chercheurs, inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de Professeur titulaire du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), sont nommés Professeur titulaire dans les spécialités et les Comités techniques spécialisés (CTS) suivants:

• CTS: Sciences Naturelles-Agronomie: Abdelsalam Tidjani, spécialité: Microbiologie et Sécurité Alimentaire

• CTS: Sciences Économiques et Gestion:Avocksouma Djona Atchenemou, spécialité: Sciences de Gestion

• CTS: Pharmacie-Odontostomatologie-Medecine Vétérinaire: Choua Ouchemi, spécialité: Chirurgie Générale.