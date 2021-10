Tchad : premier salon des études en France à l’IFT

L’ambassade de France au Tchad, l’Institut français au Tchad (IFT) ainsi que Campus France organisent le premier salon des Études en France du 22 au 23 octobre 2021 à l’IFT.

L’ambassade qui donne cette information par communiqué indique que l’évènement est l’occasion pour les lycéens et étudiants tchadiens de rencontrer des conseillers d’orientation pour questionner, réfléchir et définir leur projet d’études ; de s’entretenir avec les représentants des établissements français présents ; et enfin, d’écouter les témoignages d’anciens étudiants.

“Plusieurs représentants d’établissements d’enseignement supérieur français, publics ou privés, seront disponibles pour présenter leur établissement, leurs formations, les débouchés professionnels ; mais aussi pour répondre aux questions : combien coûte la formation, comment s’insèrent les diplômés sur le marché de l’emploi…”, annonce l’ambassade de France au Tchad.

Il sera également possible d’écouter les témoignages d’anciens étudiants tchadiens ayant suivi leurs études en France pour les interroger sur les études en France. Ces témoignages s’achèveront par une série de questions-réponses entre le public et les anciens étudiants, précise le communiqué.

Des séances d’information sur le fonctionnement de la plateforme Etudes en France, de Parcoursup, de Campus Art seront également proposées durant toute la durée du salon, conclut le document.