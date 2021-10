Tchad : 41 étudiants reçoivent leurs diplômes de master en génie mécanique et génie électrique

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a organisé ce samedi, 30 octobre, la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 5e et la 7e promotion de l’Institut national supérieur des Sciences et techniques d’Abéché (INSTA).

Désormais, ils sont titulaires d’un diplôme de master professionnel pour les uns et d’un master recherche pour les autres. Au total, ce sont 41 lauréats de la 5e promotion de master recherche et de la 7e promotion de master professionnel de l’Institut national supérieur des Sciences et techniques d’Abéché (INSTA) qui ont reçu leurs parchemins ce 30 octobre 2021.

Spécifiquement, ils sont 14 à recevoir leurs masters en génie mécanique, 12 en génie électrique et 15 à recevoir leurs masters recherche. Ces masters sont financés par ESSO-Tchad en partenariat avec la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT). « L’objectif de ce partenariat, c’est de développer les filières scientifiques au Tchad, en rendant accessible aux étudiants des études techniques spécialisées de niveau avancé », a laissé entendre la présidente directrice générale d’ESSO-Tchad, Caroll Gall.

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation, Lydie Béassemda, qui a présidé cette cérémonie ne s’est pas empêchée de se réjouir de ce partenariat qui existe depuis 13 ans et qui a permis au Tchad d’avoir des ingénieurs en génie mécanique et en génie électrique mais aussi des chercheurs dans ces domaines.

A savoir, ces diplômes sont délivrés par l’Institut national supérieur des Sciences et techniques d’Abéché en partenariat avec l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne (Paris).