Les lauréats 2022 du prix Ibni Oumar Mahamat Saleh sont connus

Les lauréats de l’année 2022 du prix Ibni Oumar Mahamat Saleh sont un Burkinabé et une Congolaise.

Ousmane Koutou et Winnie Ossette, respectivement originaires du Burkina et du Congo, sont les heureux gagnants de ce prix. Le premier a fait ses études à l’université Nazi Boni (Bobo Dioulasso, Burkina Faso) où il a soutenu une thèse en octobre 2020 en biomathématiques sur le thème : « modélisation, analyse mathématique et contrôle optimal des maladies transmissibles : cas du paludisme, de la bilharziose et de la covid-19 ». Il est actuellement professeur assistant à l’université Joseph Kizerbo à Ouagadougou.

La seconde a fait ses études à l’université Assane Seck (Ziguinchor, Sénégal) où elle a soutenu une thèse en juin 2020 en géométrie intitulée : « a new insight on ronkin functions or currents ». Elle est vacataire à la Faculté des sciences et techniques de de l’université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo).

Le prix Ibni a été créé en 2009 à la mémoire d’Ibni Oumar Mahamat Saleh, mathématicien et homme politique tchadien, disparu en 2008, afin de poursuivre son engagement pour une formation de qualité des jeunes mathématiciens africains. Il est décerné tous les deux ans à une ou deux personnes, par un comité scientifique mis en place conjointement par des sociétés savantes de France et le Centre international de mathématiques pures et appliquées (Cimpa).