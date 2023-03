Ramadan : l’association “Un repas, une oreille” distribue des repas à l’heure de rupture à l’hôpital de la Mère et de l’Enfant

Publié le 30-03-2023





L’association humanitaire “Un repas, une oreille” a distribué des repas à l’heure de rupture du jeûne à l’hôpital de la Mère et de l’Enfant, le mercredi 29 mars 2023.

Pour la présidente de l’association, Achta Samira Abdelkerim, à l’hôpital, il y a plusieurs personnes qui viennent de loin pour soigner leurs parents et certainement qu’ils auraient des difficultés pour avoir de repas pour la rupture. « C’est pourquoi j’ai choisi d’abord l’hôpital de Mère et de l’Enfant et le Centre hospitalier de la référence nationale pour distribuer le peu qu’on possède à nos papas, mamans, frères et sœurs sans distinction de race, sexe et religion », précise-t-elle.

Pour elle, l’objectif est d’appeler aussi les personnes de bonne volonté de faire pareil en ce mois de ramadan. « D’abord ces gens ont un parent qui est malade et c’est difficile de préparer à l’hôpital. Donc avec mes frères, sœurs et cousines, nous avons voulu venir ici. Et Inchallah on va continuer », martèle Achta Samira Abdelkerim pour indiquer que ce geste ne sera pas le dernier du genre.