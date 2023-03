Publi-Reportage : Clôture du programme Elle O’Lab porté par Wenaklabs en partenariat avec TotalEnergies au Tchad

Publié le 30-03-2023





Lancé durant la SENAFET 2023, 15 jeunes filles ont participé au programme Elle O’Lab visant à leur faire acquérir des compétences liées aux métiers du numérique.

Après deux semaines passées au FabLab, les jeunes apprenantes ce 28 mars un prototype de leur réalisation à l’issue de la formation : broderie, flocage de logos et d’imprimés sur différentes matières (T-shirts, maillot de football féminin et tissus), conception et réalisation de bijoux, cartons d’invitation ainsi que d’objets de décoration murale.

Les différents ateliers portant sur l’utilisation des découpeuses vinyle et laser, la brodeuse numérique et l’imprimante 3D ont libéré la créativité des jeunes filles et permis la réalisation des articles présentés.

Anne Dooh-Priso, la Directrice Générale de TotalEnergies au Tchad a encouragé sur leurs créations et à explorer différents marchés afin de trouver des niches de différenciation. Elle les invite également à viser la rentabilité dans leurs projets.

Le programme Elle O’Lab œuvre pour la sensibilisation et l’initiation des femmes aux métiers du numérique afin d’encourager la mixité professionnelle dans ce secteur.

Lancé durant la Senafet, cette formation a pour objectif de permettre aux bénéficiaires du programme de devenir plus autonomes par leur acquis, ce qui leur permettra de se prendre en main et d’avoir un impact positif sur la société.