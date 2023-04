Prix meilleurs citoyens de l’année 2022 : deux femmes et trois hommes honorés par la plateforme “Tchad d’abord”

Publié le 01-04-2023





Pour avoir fait des actions ou marqué la société tchadienne, cinq citoyens tchadiens ont été élus meilleurs citoyens le vendredi 31 mars 2023 par la plateforme “Le Tchad d’abord”.

Depuis 2021, la plateforme “Le Tchad d’abord” récompense chaque année des citoyens tchadiens qui se sont distingués dans une discipline particulière.

Cette initiative vise à valoriser le Tchad et à promouvoir la paix, le vivre-ensemble, la citoyenneté et le patriotisme. Les lauréats ont été annoncés le vendredi 31 mars 2023. On y trouve notamment Halimé Ali Abass, lauréate de la catégorie écrivaine, Madjidé Rolentine, catégorie femme de l’année, Haroun Mahamat Badawi, lauréat de la catégorie citoyen modèle, Sefanasour Annour Idriss, lauréat de la catégorie entrepreneur et Ahmat Hassane Kirdassi, lauréat de la catégorie artiste de l’année.

“Nous célébrons des actes qui font la différence dans notre société, des actes de courage, de générosité et d’engagement en faveur de notre communauté, des actes souvent anodins, mais qui dans la pratique permettent d’évoluer notre cher pays et de construire un avenir meilleur pour tous”, a déclaré le président du comité d’organisation.

Le coordinateur de la plateforme Tchad d’abord, Mahamat Saleh Moussa, affirme pour sa part que c’est pour rendre hommage à ces citoyens qu’est initiée cette soirée de remise des prix.

“Mais cette soirée n’est pas seulement une occasion de célébration, elle est également un appel à l’action. Nous avons plus de citoyens engagés, plus de personnes qui se soucient de leur pays et du bien-être de leurs concitoyens. De ce fait, la femme tchadienne mérite d’être amplement récompensée et encouragée pour ses efforts quotidiens en faveur du développement socioéconomique de notre pays”, a expliqué Mahamat Saleh Moussa.