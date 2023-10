Préparatifs du retour de Succès Masra : près de 200 jeunes arrêtés selon le parti Les Transformateurs

Publié le 08-10-2023





Après l’annonce de Dr Succès Masra de regagner le bercail, ses fidèles restés à N’Djaména, sont en train de préparer le retour. Le nettoyage du balcon de l’espoir, siège du parti Les Transformateurs, resté fermé pendant une longue période, en est le signal fort. Mais, ce 8 octobre, selon le président du parti, environ 200 de ses militants, notamment de service d’ordre et de sécurité qui faisaient le sport ont été arrêtés par une dizaine de tanks militaires. Il exige leur libération.

La manifestation contre les autorités de transition qui a conduit à l’exil du leader politique Succès Masra et de plusieurs membres de son parti et qui avait secoué le pays il y a près d’un an, a marqué le début d’une période difficile pour le mouvement politique Les Transformateurs. Cependant, la détermination du leader et de ses partisans n’a jamais vacillé, et leur désir de revenir sur la scène politique nationale est plus fort que jamais.

Les préparatifs pour le retour ont commencé il y a plusieurs jours, après l’annonce par Succès Masra, de son intention de rentrer au pays le 18 octobre, à deux jours de la date anniversaire des évènements l’ayant conduit en exil avec plusieurs de ses partisans. Les membres restants du parti ont entrepris de nettoyer et de rénover le siège du parti, qui avait été abandonné pendant leur absence par peur de représailles.

Les partisans du leader des transformateurs se sont également engagés dans une série de réunions stratégiques que ce soit en ligne ou en présentiel pour discuter des prochaines étapes à suivre après leur retour. Ils sont déterminés à rétablir leur influence politique, à lutter pour les valeurs et les causes qu’ils défendent, et à poursuivre leur engagement envers la démocratie et les droits de l’homme tant prônés. Cependant, tôt ce matin du dimanche 8 octobre, une colonne de véhicules du Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP), a sillonné le quartier où est situé le siège. Et le parti Les Transformateurs d’annoncer dans la foulée, l’arrestation de près de 200 membres de son parti qui faisaient sport.

“Nous préparons depuis un certain temps, le retour de notre président et de certains membres contraints à l’exil. Nous mobilisons les jeunes et autres malheureusement, ce matin, les forces de l’ordre ont investi le Balcon de l’espoir. Ils ont obligé certains de nos membres qui continuent à arranger le siège pour quitter les lieux. Et nos membres de sécurité qui faisaient le sport sont arrêtés. On ignore encore la cause”, explique un membre du parti assis non loin du siège. Après leur forfait, ajoute un autre jeune, la police s’est retirée des alentours du siège qu’ils ont investi. “Ils sont partis comme si de rien n’était”.

Le retour annoncé du leader politique et de son parti suscite déjà de vives réactions dans le pays. “Nous suivrons de près l’évolution de cette histoire captivante alors que Succès Masra et son parti se préparent à revenir sur le devant de la scène politique nationale, promettant des jours passionnants pour le pays”, fait savoir un jeune rencontré aux alentours du siège du parti.