Tchad : la marche pacifique du MJRES est autorisée

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, autorise ce 16 juin par un arrêté la marche pacifique du parti Mouvement des jeunes pour le redressement économique et social (MJRES) prévue pour ce samedi 19 juin 2021.

La marche dite pacifique du Mouvement des jeunes pour le redressement économique et social (MJRES) prévue pour ce samedi 19 juin 2021 est autorisée par le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration. Cette autorisation fait suite à la demande d’autorisation enregistrée sous le N°2200/MPSI/CAP/SEC/2021 du 01 juin 2021, conformément aux termes du communiqué N°041/PCMT/PM/DGM/2021 du 07 mai 2021, autorisant les marches et manifestation pacifique.

Cependant l’itinéraire demandé est modifié. Ainsi, la marche partira du siège du parti à Farcha Madjorio jusqu’à l’abattoir de Farcha sis dans le premier arrondissement de la ville de N’Djamena.

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration signale qu’en cas de casses, de vols, d’effraction, de toute autre infraction ou de débordement, l’association organisatrice sera tenue pour responsable devant les juridictions de la République.