Remaniement : Hissein Tahir Souguimi, un économiste et manager du développement à l’Aviation civile

Le remaniement du gouvernement du 25 février a fait de Hissein Tahir Souguimi le nouveau ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale.

Un retour. Contrairement à certains qui découvrent le gouvernement, Hissein Tahir Souguimi signe simplement son retour. En effet, il a été secrétaire d’Etat à l’Economie et à la Planification du développement de juin 2018 à décembre 2019.

Avant sa première expérience gouvernementale, ce détenteur d’un Master en Politiques et Management du développement (Sciences Po, Paris) a été secrétaire général adjoint du ministère de l’Aménagement du territoire, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme d’août 2017 à juin 2018. Il a également été brièvement gouverneur de la région du Barh El Gazal de mars à novembre 2016. L’on peut noter aussi son passage comme directeur général de la Centrale pharmaceutique d’achats (CPA) de février 2011 à novembre 2012 ou encore d’assistant auprès du conseiller technique aux affaires économiques, financières et budgétaires à la Présidence de la République entre février 2010 et février 2011.

En politique, ce quadragénaire, militant du Mouvement patriotique du salut (MPS), est membre du Conseil national du salut (CNS) pour le compte de la province du Borkou. Il a aussi été membre du Bureau politique national (BPN) pendant trois mois, de juillet à octobre 2018.

Le nouveau ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale a également une vie associative. Il a été ou est toujours membre ou dirigeant de plusieurs associations.