Portrait : qui est Idriss Dokony Adiker, le nouveau président du COST ?

Militaire, sportif et voyageur Idriss Dokony Adiker a été élu président du Comité olympique et sportif tchadien (COST). Voici six choses à savoir sur le nouveau président.





Idriss Dokony Adiker a pris sa revanche. Il a battu le président sortant, Abakar Djermah Aumi sur un score de 33 contre 20, à l’issue d’une assemblée générale élective tenue le 18 décembre. Ainsi il redevient président du COST. Un poste qu’il a perdu lors de l’élection de 2017 au profit d’Abakar Djermah aumi. Il dirigera le comité pendant 4 ans. Idriss Dokony Adiker n’est pas un novice au sein du COST. Par le passé il a été secrétaire général de 2004 à 2013, et président de 2013 à 2017.





Idriss Dokony Adiker est né le 15 juillet 1964 à Fada dans le BET( Borkou Ennedi Tibesti). Il a commencé pour la première fois, à apprendre la langue française vers les années 1970 à Fada. Après avoir obtenu son CEPET, il a débarqué à Faya pour ses études secondaires.





Une vie de militaire



À l’entrée de sa vie d’adolescent, Idriss Dokony Adiker a décidé d’embrasser une carrière militaire. Il entre en service au Frolinat en 1978 à Kalaït puis suit une formation à l’Ecole de formation et d’application des troupes blindées (EFATBL) au Zaïre. Le jeune de l’époque sort major de sa promotion. Rentré au pays, il effectue un

stage interne d’aide au camp présidentiel de septembre à décembre 1987. Après ce stage, il s’oriente vers la défense anti- aérienne (SA7, SA, SA13, Radar), à Mont de Marsan en France d’avril à octobre 1998. À la sortie de cette formation, un stage à l’école d’Etat-Major de Koulikoro (Mali) d’octobre 1995 à juin 1996. De la Côte d’Ivoire, en passant par les États-Unis et la France, Dokony a enchaîné des séminaires et obtient son Diplôme d’étude supérieur de Défense au collège Inter-armée de Défense de Paris.



De retour au pays, Idriss Dokony Adiker enchaîne des grades : sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel puis général de brigade.







De l’armée au sport



Après plusieurs années en tenue militaire, Idriss Dokony Adiker glisse dans la discipline sportive. L’ancien commandant est nommé vice-président du comité d’organisation du sport militaire (Cosm) en 1992. En 1996, il devient le représentant du Tchad auprès du conseil international du sport militaire (CISM). Au niveau national, Idriss Dokony Adiker est élu président de la ligue tchadienne de volley-ball à la même période. Il a eu à diriger à plusieurs reprises la fédération du volley-ball tchadien.







Mérite et décoration



Le parcours d’Idriss Dokony Adiker est teinté de mérites et différentes décorations. Suite à ses travaux dans l’armée, il a reçu une décoration de médaille militaire ordre du corps avec étoiles d’or. Ce mérite a été suivi d’une décoration de la médaille militaire ordre du régiment avec étoile d’argent en 1989. La récente remonte en 2007 où il a été décoré de la médaille de chevalier du mérite national du Tchad.





Loisir



Au delà de l’armée, diplômes, mérites, titres, Idriss Dokony Adiker est un homme de loisir. Il aime le sport notamment le Volley-Ball, le tennis, badminton, basketball, pétanque, et le Scrabble. D’un autre côté, il montre son côté de super voyageur. Sur le continent africain, il a été au Zaïre, Congo, Soudan, Ethiopie, Cameroun, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire, Kenya, Algérie, Maroc…la liste est longue. En dehors de l’Afrique, Idriss Dokony Adiker a voyagé dans des pays tels que : l’Espagne, France, États-Unis, Danemark, Finlande, Grèce, Liban et bien d’autres.