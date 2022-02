Dr Abdel-Madjid Abderahim, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, à la tête du ministère de la Santé

Dr Abdel-Madjid Abderahim remplace Dr Abdoulaye Sabre Fadoul à la tête du ministère de la Santé publique. Voici son parcours.

Dr Abdel-Madjid Abderahim est né le 12 mars 1966 à N’Djaména. Titulaire d’un baccalauréat C au lycée Félix Éboué en 1987, il s’envole en Côte d’Ivoire où il décroche un doctorat d’État en médecine à l’université d’Abidjan. Deux ans plus tard, Dr Abdel-Madjid se spécialise en maladies infectieuses et tropicales.

Pendant qu’il se spécialise, il exerce en tant que médecin coordonnateur entre la présidence de la République et la polyclinique Saint-Anne-Marie Pisam de Côte-d’Ivoire pour les cas d’évacuations sanitaires.

Il enchaîne alors les postes de responsabilité. Coordinateur du bureau d’appui santé et environnement, chargé de programme de santé du Moyen-Chari et conseiller technique du délégué sanitaire et régional de 1999 à 2003 ; chargé de programme régional ( Kanem et Batha) et responsable de programme santé et évolution économique de la coopération suisse au Tchad ; responsable des dialogues politiques entre le gouvernement et la coopération suisse.

L’ancien élève de l’école du centre de N’Djaména est également auteur de plusieurs publications scientifiques. L’on peut citer, entre autres, la conduite à tenir devant une anémie en milieu rural ; la conduite à tenir pratique devant un tétanos ;l’élaboration des micro-planifications pour les centres de santé ; l’intérêt de l’allaitement maternel. Le 25 février 2022, il a plu aux autorités de transition de lui confier les rênes du ministère de la Santé publique. Un homme du domaine qui remplace Dr Abdoulaye Sabre Fadoul en poste depuis 2020.

Dr Abdel-Madjid Abderahim est marié. Il parle le français et l’arabe.