A la découverte de : Adoum Ahmat Fadil, concepteur d’une plateforme numérique de santé pour un meilleur suivi des patients

Votre rubrique vous portraiture ce dimanche Adoum Ahmat Fadil, un Tchado-Français qui a mis en place eCarnet, une plateforme numérique de santé.

Docteur en intelligence artificielle et génie logiciel et Ingénieur en cyber-sécurité, Adoum Ahmat Fadil ambitionne faciliter la tâche aux patients mais également au personnel de santé et aux décideurs à travers la mise en place de sa plateforme eCarnet. « eCarnet est une plateforme numérique de santé qui conserve, analyse et sécurise les informations de patients. Elle peut contenir entre autres les comptes-rendus hospitaliers, les résultats d’analyse biologique, les antécédents, les actes importants réalisés et les médicaments prescrits et délivrés », explique-t-il.

Concernant ses motivations, le trentenaire, marié et père de deux enfants, indique avoir développé cette plateforme afin de permettre :

aux professionnels de santé de disposer d’une mémoire partagée au niveau national sur l’état de patients et optimiser la prise en charge, diagnostics et soins de patients.

au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale d’instaurer une culture préventive et un suivi optimal de la Politique nationale de Santé à travers des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la lèpre, le cancer, le diabète, etc., et contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile ;

aux patients : une meilleure qualité de soins et une grande économie en temps et argent ;

Celui qui vit entre le Tchad et la France annonce que son groupe est en discussion avec plusieurs pays et que pour le Tchad, le lancement de la plateforme est prévu pour fin avril 2022.

Le fondateur et président de MainProactive (une société d’ingénierie et de Recherches et Développement qui développe et commercialise des solutions numériques et des passerelles) fait savoir que ce carnet électronique coûte environ « 1 600 FCFA » pour sa fabrication, payable une seule fois. Cette carte, précise-t-il, ne contient pas d’informations d’ordre médical, mais des éléments administratifs utiles à la prise en charge des soins : l’identité du patient et celle de ses ayants droit. Par contre, pour les centre hospitaliers, cliniques et laboratoires, la plateforme est disponible sous une licence gratuite.

« La plateforme eCarnet a pour ambition de faciliter la communication entre les professionnels de santé car ils sont les seuls à y avoir accès », explique Adoum Ahmat Fadil. En termes d’utilité, soutient-t-il, la plateforme permettra aux structures hospitalières d’instaurer :

une culture préventive de prise en charge et d’un suivi optimal du patient ;

la simplification de la transmission des dossiers médicaux, antécédents médicaux, pathologies et examens des patients;

la prévention des risques d’interactions entre différents médicaments ;

la prévention des risques d’épidémies grâce au suivi instantané de l’évolution de l’état de santé général de la population ;

contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile ;

une meilleure prise en charge en cas d’urgence de patients malades ;

