Wakit Tamma : vers un retour à la “guérilla”?

Après des manifestations non autorisées et durement réprimées, la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma a été autorisée à organiser deux marches pacifiques sous le CMT. Mais au vu de l’interdiction de la marche du 21 août par le gouvernement et de la réaction de Wakit Tamma, il faut redouter la reprise des manifestations et répressions “sauvages”.

Wakit Tamma plie mais ne rompt pas. Malgré l’annonce de certains de ses membres de collaborer avec le Conseil militaire de transition dans le cadre du processus transitoire en cours, ce regroupement des forces de la société civile et politique continue à affirmer son opposition au pouvoir.

Une contestation qui a commencé avec la mise en place du mouvement en février 2021 pour dire non au 6ème mandat du feu président Idriss Déby Itno. Plusieurs manifestations, réprimées par les forces de l’ordre, avaient eu lieu à l’époque.

Le décès sur le champ d’honneur du maréchal du Tchad a certes fait évoluer les objectifs de Wakit Tamma mais pas l’intensité de sa lutte. En effet, le mouvement a décidé de s’opposer cette fois au Conseil militaire de transition (CMT), dirigé par le fils du feu président, Mahamat Idriss Déby qui a pris le pouvoir après le décès de son père.

Ainsi trois manifestations anti-CMT ont eu lieu le 27 avril, le 8 puis le 19 mai. Interdites par le nouveau pouvoir, ces marches ont été durement réprimées occasionnant des morts, blessés et arrestations.

Au fil du temps, les deux parties ont ajouté de l’eau dans leur vin, le CMT en autorisant les manifestations et Wakit Tamma en se conformant à la procédure en adressant une demande préalable, chose que le mouvement avait toujours refusé car le pouvoir n’était pas, selon lui, légal.

Ainsi, le 29 juillet et le 8 août, deux marches pacifiques encadrées par les forces de l’ordre ont été organisées. Ce qui a été salué comme une avancée notable en ce qui concerne la promotion des libertés fondamentales.

Mais le bras de fer a refait surface lorsque le vendredi 20 août, le gouvernement a interdit la marche prévue le lendemain pour défaut de dépôt préalable d’une demande d’autorisation. Pourtant, l’Union des syndicats du Tchad (UST), membre de Wakit Tamma, dont la marche est autorisée souligne qu’elle n’a pas déposé la demande en son nom propre mais au nom de Wakit Tamma. Elle a donc dénoncé une tentative de division de la plateforme par le gouvernement. Les leaders de Wakit Tamma ont aussi menacé de reprendre les marches dans les quartiers, sans demande et sans itinéraire précis.

L’on risque donc de revivre ces scènes de “guérilla” urbaine avec des manifestants brûlant les pneus, détruisant parfois des biens et des agents des forces de l’ordre gazant, matraquant et arrêtant les gens, quelquefois arbitrairement.