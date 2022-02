Wakit Tamma projette une nouvelle marche

La coordination des actions citoyennes Wakit Tamma entend descendre une fois de plus dans la rue. Elle compte marcher le 12 février à N’Djamena. C’est son coordinateur, Me Max Loalngar qui nous l’a confié.

D’après Max Loalngar, la demande d’autorisation a été déposée le 2 février auprès des autorités. D’autant plus que le délai recommandé par le gouvernement étant d’au moins quatre jours, Max Loalngar indique ne pas voir pourquoi cette marche serait interdite. C’est pourquoi, insiste-t-il, ils vont marcher le samedi prochain. En dépit de l’annonce de l’inclusivité et de la souveraineté du dialogue national, Me Max indique que les réclamations sont celles d’un dialogue sincère mais aussi le respect de la vie humaine (à la lumière de la répression sanglante des manifestations d’Abéché) et des libertés fondamentales.