Wakit tamma ne marchera pas demain

Après que le ministère de la Sécurité ait interdit les manifestations du 28 au 20 mai, Wakit tamma a renoncé à sa marche prévue pour le samedi 28 mai.

Le ton a changé. Alors que la coordination de la plateforme Wakit tamma était ferme hier en annonçant le maintien de la marche du 28 mai, elle a rétropédalé ce vendredi 27 mai. Par un communiqué publié ce jour, la plateforme a annoncé le report de sa marche du 28 mai. Selon la coordination de la plateforme citoyenne qui manifestait depuis avril 2021, cette décision est motivée par “le climat délétère qui entoure cette marche”. “Nous prenons acte de l’interdiction signifiée dans l’arrêté du ministère de la Sécurité publique”, a écrit Soumaine Adoum, un des porte-parole de la plateforme.

Toutefois Wakit tamma déplore “la fébrilité et la légèrité” avec lesquelles la demande de marche pacifique des citoyens a été traitée.Allusion faite au refus du ministère de la Sécurité de réceptionner la demande d’autorisation que la plateforme a rédigé.

Néanmoins, Wakit tamma dit ne “cesser de dénoncer les politiques de la France au Tchad qui ont impacté négativement durant des décennies la gouvernance politique et le niveau de progrès social des populations.

Wakit tamma a prévu manifester le 28 mai pour dénoncer une fois de plus l’ingérence de la France dans les affaires du Tchad. Le 14 mai, elle a marché pour la même cause. Marche qui a occasionné à la fin des casses. Ce qui a valu à ces leaders d’être interpellés et placés sous mandat de dépôt pour “troubles à l’ordre public et atteinte aux biens et à l’intégrité des personnes.