Wakit Tama : Max Loalngar dément les propos de Barka Michel relatif à la participation au dialogue et appelle à la manifestation le 2 octobre

La plateforme Wakit Tamma s’est expliqué ce 30 septembre sur sa position relatif au dialogue national inclusif. Son coordinateur, Me Max Loalngar indique que leur organisation n’ira pas au dialogue “dans les conditions actuelles”.

Barka Michel, un des leaders de Wakit Tamma a annoncé lors d’une interview accordée à Tchadinfos le lundi 27 septembre que la coordination des actions citoyennes ira au dialogue national inclusif. Une déclaration qui a enflammé la toile. Elle a été débattue lors de la conférence tenue ce jour.



“La coordination des actions citoyenne ne vas pas au dialogue national inclusif dans les conditions actuelles”, a clamé le coordonnateur de la plateforme, Max Loalngar. Il a démenti les propos de Barka Michel.



Wakit Tamma est démocratique, indique le coordonnateur, et le combat qu’il engage reflète les aspirations de la population. “La lutte que nous menons n’est pas une lutte de personne. C’est la cause du peuple tchadien que nous portons”, déclare-t-il.



C’est ainsi que la coordination des actions citoyennes a appelé ses militants et la population à sortir pour la marche du 2 octobre.

A lire aussi: Tchad: ”On va aller au dialogue national inclusif”, (un des porte-paroles de Wakit Tamma)



Pour rappel, Wakit Tamma revendique la révision de la charte de transition mais dénonce également “les violations systématique des droits humains et la tenue d’un dialogue national véritablement inclusif”. La marche du 2 octobre marquera est la 8ème depuis la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition (CMT).