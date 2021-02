“Vous le savez tous, ma vie, je l’ai dédiée, au Tchad, aux Tchadiennes et Tchadiens”, Idriss Deby

Dans son allocution lors du 9ème congrès du MPS, le Chef de l’Etat a déclaré : “Vous le savez tous, ma vie, je l’ai dédiée, au Tchad, aux Tchadiennes et Tchadiens. D’ailleurs, tout le sens de la lutte que j’ai menée, depuis ma tendre jeunesse pour ce pays qui est tout pour moi, a été motivée par cette philosophie. Mon engagement personnel pour la cause nationale résulte du postulat que rien ne vaut la patrie”.

Et de renchérir que “C’est effectivement cette foi patriotique qui a guidé et orienté toutes mes actions à la tête de notre pays“. Idriss Deby Itno ne compte pas s’arrêter là .”Je continuerai à me sacrifier, tant que l’Eternel me donne la force et la santé, pour préserver la souveraineté du Tchad, barrer la route aux aventuriers de tout acabit, endiguer le terrorisme et l’insécurité en vue de permettre à notre pays de poursuivre sa marche sur la voie de l’émergence”, a-t-il affirmé.