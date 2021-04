Volontariat : signature de convention entre France Volontaires Tchad et l’ANVOL-T

LAgence nationale de volontariat au Tchad (ANVOL-T) et France Volontaires ont signé, ce jeudi 8 avril 2021, une convention de partenariat, au cours d’une cérémonie en présence du représentant du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Tchad et des acteurs du volontariat tchadien.

Avant de procéder à la signature du document, le représentant national de France Volontaires au Tchad, M. Daro NDiaye, tout en remerciant l’assistance pour sa présence à cette cérémonie, déclare que, cette convention est un élan de départ dans le cadre de la mise en œuvre des activités communes de travail entre les deux institutions.



M. Daro NDiaye de rappeler que depuis 2009, France Volontaires a réalisé plusieurs activités au Tchad et, notamment, l’ouverture de l’espace volontariats, la formation des acteurs de la société civile et de la solidarité internationale, l’exécution du programme de volontariat Sud-Sud, la mise en œuvre du programme de volontariat de réciprocité.

A en croire le représentant national de France Volontaires au Tchad, M. Daro NDiaye, depuis 2014, la plateforme française s’est engagée dans l’appui aux associations à travers le Programme national de volontariat au Tchad (PNVT) et surtout, elle a apporté son expertise, en 2019, dans la formulation des textes (loi et décret d’application) portant création de l’Agence nationale de volontariat au Tchad. M. Daro NDiaye rassure qu’avec la nouvelle convention qui vient d’être signée, un voyage d’études et d’échanges est déjà prévu. Tout cela a pu être possible grâce à l’appui financier des services de l’Ambassade de France au Tchad dont M Daro a salué l’aide sans faille.

Le directeur général de l’Agence nationale de volontariat au Tchad, M. Idrissa Abaté Abakar, déclare, pour sa part, que la signature de cette convention est la manifestation concrète de la vitalité et de l’excellente relation entre les deux institutions en vue d’une synergie d’actions pour le rayonnement du volontariat et la contribution de l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD) au Tchad.

« Les enjeux du volontariat sont au cœur de la politique du gouvernement tchadien. LANVOL-T se réjouit de cette fructueuse coopération de France Volontaires de par ses preuves dans la réalisation à divers niveaux dans le volontariat au Tchad », a souligne M. Abaté, ajoutant, par ailleurs que, la mise en œuvre effective de cette convention contribuera à la réalisation des principaux objectifs de la promotion du volontariat que s’est fixés le ministère de la Jeunesse et des Sports en faveur de la jeunesse et contenus dans son programme politique.

« Nous nourrissons l’espoir de voir la signature de la présente convention de partenariat apporter une impulsion nouvelle à la dynamique de la coopération bilatérale entre l’ANVOL-T et France Volontaires », relève le directeur général de l’Agence nationale de volontariat au Tchad.

M. Idrissa Abaté Abakar de préciser que, la convention devra permettre à l’ANVOL-T et France Volontaires, à travers déchanges et accompagnement mutuels, de rendre effective la mise en place de missions de volontariat national et intégrant des thématiques nouvelles en adéquation avec les réels besoins à la fois des jeunes et des structures daccueil.

« L’ANVOL-T ne ménagera aucun effort pour donner pleine vie à ce partenariat et répondre aux atteintes de toutes les parties prenantes », rassure-t-il.