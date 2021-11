Voici pourquoi le gouvernement a creusé une tranchée autour de N’Djamena

« C’est un canal et non une tranchée », déclare le ministre de la Sécurité publique, Souleyman Abakar Adam lors de la conférence de presse qu’il anime actuellement avec ses collègues de la Communication et de la Justice. C’est au sujet du trou creusé autour de la capitale tchadienne.

Selon lui, ce trou est creusé pour drainer les eaux du fleuve Chari vers la zone de la ceinture verte.

« Une tranchée ne peut pas empêcher les rebelles d’entrer dans une capitale », a rétorqué le ministre de la Sécurité aux journalistes.