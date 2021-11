Voici les conclusions de la mission du Premier ministre à Bruxelles

Le Premier ministre, Pahimi Padacké Albert, à la tête d’une délégation comprenant quelques membres de son gouvernement, a séjourné du 16 au 17 novembre à Bruxelles au siège de l’Union européenne. Voici ce qu’il faut retenir de cette mission.

Le chef du gouvernement et son équipe ont séjourné à Bruxelles du 16 au 17 novembre 2021. Ils ont eu plusieurs rencontres.

C’est d’abord avec le commissaire en charge des questions d’urgence humanitaires de l’Union européenne, Janez Lenarcic que Pahimi Padacké Albert a discuté. S’en suivent des entretiens avec la commissaire aux partenariats et à la coopération économique, Mme Jutta Urpilainen puis avec le Haut représentant pour la politique extérieure et vice-président de la Commission de l’UE, Josep Borrell.

A la fin de la mission ce mercredi, le Premier ministre a animé une conférence de presse pour faire le bilan. Pahimi Padacké Albert indique QUE ce déplacement à la rencontre des hauts responsables de l’Union européenne atteste de la “volonté manifeste du conseil militaire de transition de respecter les engagements pris afin de conduire une transition exemplaire et responsable“. Le Premier ministre a présenté à ses interlocuteurs les avancées de la transition et a plaidé pour l’appui d’urgence parce que “l’agenda de la transition exige que les ressources soient mises à disposition en temps utile”. Car, souligne-t-il, le Tchad qui connait une situation économique et financière difficile depuis 2015 à cause de la baisse des cours du pétrole, la diminution des recettes fiscales, son engagement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et les effets de la Covid-19, ne peut mobiliser à lui seul les ressources pour couvrir l’ensemble des charges liées à la transition. Pahimi insiste que l’appui des partenaires techniques et financiers est “nécessaire voire indispensable pour l’accomplissement positif et urgent de la transition“.

Le Vice-président de la commission de l’UE a insisté sur la durée de la transition ainsi que les trois priorités de son institution qui sont l’organisation d’un dialogue inclusif, la rédaction de la Constitution et l’organisation du référendum constitutionnel et des élections libres et transparentes.

Le Premier ministre a annoncé que “des 280 millions dédiés à la transition au Tchad, 100 millions seront alloués par l’Union européenne tant sur le plan de l’appui budgétaire que sur le plan de l’assistance technique pour lesquels des discussions vont être menées sur l’aspect technique“. Ces discussions concerneront la mise à disposition, la temporalité et les conditionnalités requises (comme la réalisation du dialogue national inclusif, la participation des jeunes, des femmes, des politico-militaires et des corporations sociales du Tchad). Pour le chef du gouvernement, la réussite du dialogue national inclusif va conditionner les autres allocations de l’Union européenne pour le financement des deux autres priorités que sont la nouvelle constitution ainsi que les élections à venir.

“J’ai beaucoup insisté sur le fait que la réussite du dialogue dictera les recommandations structurantes qui impacteront positivement la qualité de la nouvelle constitution ainsi que la tenue des élections libres, inclusives et transparentes, sollicités tant par les Tchadiens, que par nos partenaires, en vue de faire de la transition tchadienne un exemple de réussite en Afrique“, a conclu Pahimi Padacké Albert.